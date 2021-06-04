Правила очередности показа фильмов в кинотеатрах появились в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правила очередности проката фильмов в российских кинотеатрах согласовали Ассоциация владельцев кинотеатров и объединения продюсеров и дистрибьютеров кино. Об этом сообщил в четверг, 3 июня, генеральный директор ассоциации Олег Березин.

Он рассказал, что сроки премьер новых фильмов будут согласовываться не менее чем за 10 недель до выхода лент на экран.

— Представители отрасли, ассоциации выработали перечень правил, в какой последовательности будут показываться фильмы в кинотеатрах, чтобы картины не сталкивались друг с другом и не отнимали друг у друга кинозрителей. В частности, мы договорились, что не менее чем за 10 недель до планируемого показа та или иная кинокомпания, прокатчик должны определиться с датами релиза своего фильма и уже не двигать эти даты до показа, — сообщил Березин.

Глава ассоциации добавил, что контроль за соблюдением правил возложили на экспертный совет при Министерстве культуры РФ, передают «Известия».

Предполагается, что таким образом в кинотеатрах не будут одновременно появляться фильмы со схожей тематикой, так как это может снизить количество зрителей каждой картины.

Ранее сообщалось, что киношколы появятся на территории Московской области. Министерство культуры региона и Киностудия имени Горького заключат соответствующее соглашение.

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