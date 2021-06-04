«Само очарование»: Волочкова восхитила поклонников фото в саду
Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором наслаждается одиночеством в саду собственного дома. Она позировала в гамаке, рядом с кальяном, облачившись в красное худи и короткие шорты.
— Могу себе позволить, — подписала фото Волочкова.
Поклонники оценили снимок звезды и засыпали ее комплиментами, отметив, что у балерины красивые ноги.
«Волшебно!»; «Само очарование!»; «Красивые ноги!» — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Волочкова назвала причину расставания с возлюбленным.
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