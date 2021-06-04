Депутат предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян

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Для россиян, имеющих несколько квартир и недвижимость большой площади, следует поднять соответствующий налог. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Щапов.

Он отметил, что данная мера может начать действовать при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. В качестве примера парламентарий привел ситуацию, когда кроме одной квартиры гражданин владеет еще несколькими для сдачи в аренду.

— Сто и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество, — сказал Щапов.

Он подчеркнул, что для внедрения этой инициативы необходимо провести дополнительные расчеты, передает портал Ura.ru.

Кроме того, Щапов предложил увеличить нагрузку на наиболее состоятельных россиян. По его мнению, следует повысить налоги на дорогие машины и яхты.

Ранее Милонов предложил повысить налоги для Бузовой и Милохина, чтобы помочь россиянам.

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