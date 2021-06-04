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«Чувства вины не было!»: Корчевников рассказал, как расставался с девушками
Фото: Instagram/b.korchevnikov

«Чувства вины не было!»: Корчевников рассказал, как расставался с девушками

Илья Ашуров

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, что он не испытывал чувство вины при расставании с девушками. Об этом он заявил в своей передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Тема расставания с девушками была затронута в разговоре с гостем программы, режиссером Дмитрием Астраханом. Последний высказал мнение, что «у мужчины всегда должно быть чувство вины» при расставании с женщиной, так как он находится в более выигрышной позиции. Однако Корчевников выразил иную точку зрения на этот счет.

— Я расставался с девушками, но у меня чувства вины не было! — признался он.

По мнению Астрахана, такая жизненная установка не красит Корчевникова.

Ранее Борис Корчевников рассказал о содержании письма, которое его отец Вячеслав Орлов написал ему незадолго до своей кончины.

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судьба человекарасставаниеБорис Корчевников
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