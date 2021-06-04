Россиянам рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ

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Населению рассказали, что делать с долларами после обновленной дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ) и что будет с валютой в дальнейшем.

Так, инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин посоветовал россиянам, которые получают доход в рублях, держать в валюте не менее 30–40 процентов своих средств.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников считает, что при высоких инфляционных ожиданиях, которые связаны с потребительским поведением, инфляция будет большой, а рубль нельзя будет назвать крепким. Специалист также рекомендовал оставлять у себя средства в валюте.

— Новость о сокращении долларовой части в ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок, — считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его мнению, соответствующие операции не коснутся рубля.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко подытожил, что наличным долларам россиян ничего не угрожает, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца.

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