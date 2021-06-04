Московские писатели встретятся с журналистами на онлайн-площадках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Современные литераторы продолжают общаться с читателями на площадках библиотек столицы. Официальный портал мэра Москвы рассказал об онлайн-встречах, которые писатели проведут в июне.

С читателями пообщаются писатели, имеющие опыт в педагогике, психологии, киноиндустрии и журналистике. В частности, 5 июня в Facebook библиотеки № 184 публицист Ирина Медведева и педагог-психолог Татьяна Шишова дадут прикладные советы по воспитанию.

В Facebook библиотеки № 172 9 июня в 15 часов побеседует с читателями сказочник Анна Черенкова, которая написала книги «Давайте будем падать в небо» и «ИзЮшкины сказки, или А дело было так…».

В этот же день, в 19 часов, в Instagram библиотеки Алексеевской писатель Иван Шипниговым книгу-дневник «Стрим».

13 июня в 16 часов в Instagram детских библиотек севера Москвы проведет прямой эфир детский писатель, журналист и блогер Дарьей Доцук. Этот автор пишет о проблемах взросления и подростках, попавших в трудную жизненную ситуацию.

С подробным расписанием сетевых встреч можно ознакомиться здесь.

Ранее столичные библиотеки пригласили школьников на онлайн-программу летнего чтения.

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