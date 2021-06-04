Физиономист рассказал об искренности слез Протасевича

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Слезы бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича во время интервью белорусскому телеканалу ОНТ не являются актерской игрой. Это искренняя эмоция. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

По его словам, слезы Протасевича в ходе беседы — не срежиссированная сцена, а искренние эмоции. Эксперт добавил, что журналист не обладает таким актерским талантом, чтобы «так сыграть», нужно иметь хорошее театральное образование.

— Видно, как нарастает эмоция. Видно, как слеза поднимается изнутри, он ее сдерживает, лицо меняется, но потом начинает плакать. Эмоция постепенно нарастает и прорывается в плач. Он искренне признает, что ошибся, и хочет жить как нормальный человек, — сказал эксперт.

Кроме того, Павлов добавил, что плач — это динамический процесс, который связан с гормонами, нейромедиаторами. По словам эксперта, также нельзя сказать, что заявления Протасевича в интервью — результат давления на него правоохранителей.

Видео: Telegram / ORDA

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом.

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