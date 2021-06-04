«Прорывается в плач»: как интервью Протасевича повлияет на его наказание

Фото: Telegram / Военный обозреватель

Один из основателей и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич во время интервью белорусскому телеканалу ОНТ признал свою вину по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. «Вечерняя Москва» собрала самые главные высказывания задержанного, а также узнала, было ли его признание искренним и какое наказание грозит ему по предъявленным статьям.

Про вину и беспорядки

— Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа — прим. «ВМ»)… Я осознавал, что следствием призывов, которые я опубликовал, в том числе стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск, по сути, три дня жил в хаосе, — сказал Протасевич.

Он добавил, что сразу признал вину по 342-й статье («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и по 293-й («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса Белоруссии.

— Я всегда понимал, что рано или поздно за мою деятельность могу понести ответственность… Я понимал: как только самолет приземлится, я буду отвечать за все, что я совершил, и за тот урон, который я нанес стране, — отметил журналист.

Про поддержку оппозиции

— Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков, потому что в дальнейшем, как мы видим даже на примере Литвы, это позволяет им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада, — сказал он.

Протасевич также добавил, что Литва содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает политические дивиденды от коллективного Запада, который ей «позволяет без последствий гавкать на весь мир».

Журналист заявил, что в Белоруссии еще есть нераскрытые радикальные вооруженные группы, готовые на смену власти в стране.

— Скорее всего, до сих пор в Белоруссии есть несколько «спящих» ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов еще точно не нашли, — сказал Простасевич.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Про Лукашенко

— Я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, были для этого причины. Но я все больше стал втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую. И тем больше мне хотелось оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле — это просто попытки давления, — сказал Протасевич.

Он добавил, что, «безусловно, уважает» Лукашенко, «который во многих моментах поступал как человек со стальными яйцами, несмотря на давление».

— Я не буду скрывать, что есть моменты, где некоторые решения (Лукашенко — прим. «ВМ») были ошибочны, — сказал журналист.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Про Донбасс

Ранее Луганская народная республика возбудила уголовное дело против Протасевича. По данным следствия, в 2014 году он вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона «Азов» и до 2015 года принимал участие в боевых действиях на юго-востоке страны.

— Я впервые туда поехал в 2014 году — на Украину, в зону АТО. Пробыл всего полтора месяца, — сказал журналист.

Он заверил, что ни разу не был в зоне боевых действий. Протасевич признал, что находился при подразделении «Азов», но отметил, что «даже форму не носил».

— Я состоял в объединении белорусов «Отряд «Погоня», по сути, в нем три человека. К «Азову» прикрепили, — отметил журналист.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Про планы

— Я хочу надеяться, что смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, хочу завести семью, детей, перестать бежать от чего-то, — сказал Протасевич.

Он не смог сдержать слез во время интервью и пообещал, что больше никогда не вернется в политику и к «грязным разборкам».

Искренне или наигранно?

Физиогномист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов рассказал, что Протасевич из тех людей, которые подвержены влиянию идеологии. А таких, по словам эксперта, большинство населения планеты.

— Есть люди, которые более подвержены влиянию идеологии, менее критичны и более доверчивы, а есть, которые более критичны и менее доверчивы. Так вот, этот парень относится к довольно внушаемым личностям. В первый раз он это показал, когда начал свою подрывную деятельность. Когда он публиковал призывы выходить на улицу, он действовал под влиянием тех ценностей, в которые он верил, той идеологии, которая на него воздействовала, — сказал эксперт.

Он отметил, что Протасевич искренне верил в то, что действует правильно, и в то, что революция — «единственное правильное и нужное» для Белоруссии событие.

— Думаю, когда его задержали сотрудники КГБ, они показали ему, к каким последствиям привела его неосмотрительная деятельность. На интервью он искренне выглядит. Когда он говорит о том, что призывал людей к выходу на улицы, он брови и плечи поднимает вверх, он сам удивляется, какого черта он это делал, — добавил физиономист.

Также Павлов отметил, что нельзя говорить, что заявления Протасевича в интервью — результат давления на него правоохранителей. Эксперт также сказал, что слезы журналиста в конце разговора — не режиссерская постановка. Кроме того, и актерского таланта у Протасевича нет.

— Видно, как нарастает эмоция. Видно, как слеза поднимается изнутри, он ее сдерживает, лицо меняется, но потом начинает плакать. Эмоция постепенно нарастает и прорывается в плач. Он искренне признает, что ошибся и хочет жить как нормальный человек, — добавил эксперт.

По его словам, Протасевич из-за внушаемости стал жертвой политтехнологов, которые хорошо знают и умеют воздействовать на таких людей. Журналист, как отметил эксперт, был завербован через СМИ и каналы Telegram.

Также Павлов сказал, что проблем с переживаниями о совершенных поступках у журналиста не будет. По словам эксперта, им вскоре овладеет другая идеология, он переключится на что-то новое.

— Парень решительный, доверчивый, волевой. Классическая «торпеда». Поэтому ему и верили. Он сам искренне верит во все, что делает, а делает он уверенно, что внушает доверие. То, что парень готов на активные действия ради того, во что он верит, достойно уважения, — сказал Павлов.

Что грозит Протасевичу?

Протасевича обвиняют в Белоруссии по нескольким статьям Уголовного кодекса: в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и возбуждении социальной вражды по признаку профессии. В ЛНР против него возбуждено дело по статье о совершении преступлений против мира и безопасности человечества.

Адвокат Андрей Иванов говорит, что максимальное наказание, которое грозит Протасевичу в Белоруссии, — 15 лет лишения свободы. Однако, по словам эксперта, журналист вряд ли будет осужден на предельный срок.

— Максимальный срок — до 15 лет. Но думаю, что его признания, его образ совершенно раскаявшегося и страдающего из-за ошибок и преступлений человека повлияют на смягчение вины. Вряд ли его будут сейчас демонстрировать как экстремальную жертву, — сказал юрист.

Он предположил, что Протасевич получит гуманный срок: до 10 лет тюрьмы. Однако, по словам эксперта, учитывая сотрудничество задержанного со следствием и его раскаяние, выйти на свободу журналист может еще раньше: отбыв две трети срока заключения.

Иванов добавил, что вопрос осуждения журналиста в ЛНР за тяжкое военное преступление будет решаться путем переговоров непризнанной республики и Белоруссии.

— Следователи ЛНР приглашены в Белоруссию. Варианты возможны различные. Не исключено также заочное осуждение Протасевича в ЛНР, — сказал эксперт.

Заслуженныйадвокат России, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Дмитрий Краснов, напротив, предположил, что срок наказания для Протасевича будет максимальным.

— Лукашенко, невзирая на давление Запада, никаким оппозиционерам никогда послаблений не давал. Видели человека, который признал вину (Протасевич на интервью — прим. «ВМ»), то есть сам себе подписал приговор и будет осужден. Никакие адвокаты, представители зарубежного сообщества помочь ему не смогут, — сказал Краснов.

По его словам, чистосердечное признание — самый краткий путь на скамью подсудимых. Поэтому считать, что Протасевич получит гуманный срок, раскаявшись, не приходится.

— Преступление тяжкое. Признание не поможет, — заключил адвокат.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом.

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