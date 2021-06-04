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«Хочу семью, детей»: Протасевич заплакал во время интервью белорусскому каналу
Фото: youtube.com

«Хочу семью, детей»: Протасевич заплакал во время интервью белорусскому каналу

Юлия Курганова

В мире

Один из основателей и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заплакал во время интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Он не смог сдержать слез, когда начал говорить о планах на будущее. Молодой человек пообещал, что больше никогда не вернется в политику и «грязные разборки».

— Я хочу надеяться, что смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, хочу завести семью, детей, перестать бежать от чего-то, — сказал Протасевич.

В ходе интервью экс-главред NEXTA также признал вину в совершении противозаконных деяний. Он заявил, что действительно принимал участие в организации акций протеста после президентских выборов в Белоруссии.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом.

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