СМИ: Беременной Меган Маркл понадобилась помощь врача

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления на свет второго ребенка. Как утверждают сами герцоги Сассекские, беременность проходит нормально. Однако источники издания In Touch сообщают, что жене принца Гарри понадобилась помощь врачей.

— Меган не спала, у нее сильная тошнота, и ей пришлось отменить пару профессиональных обязательств, — пояснил собеседник издания.

В частности, утверждается, что бессонница и постоянная тошнота на позднем сроке беременности могут говорить о наличии осложнений.

Ранее принц Гарри рассказал телеведущей Опре Уинфри о том, что у них с женой родится девочка. Пара воспитывает сына Арчи, который родился 6 мая 2019 года.

Ранее букмекеры назвали предполагаемое имя дочери принца Гарри и Меган Маркл.

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