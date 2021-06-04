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Выставка «МУАРстерские» открылась в Музее имени Щусева
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Выставка «МУАРстерские» открылась в Музее имени Щусева

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает посетителей на выставку «МУАРстерские».

В экспозиции представлены работы детей и взрослых, созданные на практических курсах в детском центре и открытых мастерских. Здесь можно увидеть графику, резьбу по белому камню, фресковую живопись, керамику и мозаику, работы по академическому рисунку и архитектурной графике, макеты, керамические изразцы и копии древнерусских фресок.

Выставка открыта с 4 по 27 июня, сообщается на сайте музея.

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