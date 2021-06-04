Физиогномист рассказал, что толкнуло Протасевича на незаконные действия

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Один из основателей и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич стал жертвой влияния политтехнологов, которые воспользовались его внушаемостью и доверчивостью. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал физиогномист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

По его словам, Протасевич является доверчивым и внушаемым человеком, который подвержен влиянию идеологии. Когда он призывал людей участвовать в несанкционированных мероприятиях, то действовал под влиянием тех ценностей, в которые верил, той идеологии, которая на него воздействовала.

— Он завербован не на прямую, через СМИ, Telegram-каналы… Парень внушаемый. Критичность восприятия — не его стильная сторона. У него первая сигнальная система работает хорошо, вторая — плохо. Но она у большинства работает так. Система автоматизмов работает быстрее, ест меньше энергии, но при этом склонна к ошибкам. Это общий принцип, на котором работают все политтехнологи, вербовщики, распространители фейковых новостей, — сказал эксперт.

Он отметил, что Протасевич искренне верил в то, что действует правильно, и в то, что революция — «единственное правильное и нужное» для Белоруссии событие.

— Те люди, которые прокачивают молодежь на эти действия, очень грамотны. Политтехнологи сегодня очень грамотные сейчас, — добавил Павлов.

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом.

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