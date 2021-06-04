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Выход из соцсетей: Евгений Нифантьев и Александр Олешко провели мастер-класс
Фото: Галина Бродская

Выход из соцсетей: Евгений Нифантьев и Александр Олешко провели мастер-класс

Павел Гриднев

Общество

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для детей из многодетных семей и их отцов «Детскую кухню» — кулинарный мастер-класс. Участникам предложили интересный формат семейного досуга как альтернативу развлечениям в интернете.

Под руководством шеф-повара Сергея Бабкина они учились готовить простые, но интересные блюда, которыми теперь смогут порадовать всю семью. Печь вафли, готовить фруктовый салат и лимонад ребятам помогал знаменитый актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Олешко.

— Идея этого мероприятия довольна проста: мы собрались в лофт-пространстве кулинарной студии, чтобы дети почувствовали себя в роли юных поварят и на несколько часов забыли о существовании гаджетов. Мы хотим показать родителям еще один пример интересного досуга с детьми, которые должны больше времени проводить с семьей и друзьями, а не попадать в ловушку соцсетей, — рассказал Нифантьев.

По его словам, «уход» детей в социальные сети стал настоящей проблемой современности. А самое младшее поколение, пятилетние малыши, выросли со смартфонами и планшетами в руках и теперь испытывают явные проблемы в социализации.

— Как вернуть детей из соцсетей? Считаю прекрасной альтернативой гаджетам творческие кружки и спортивные секции. Важно обеспечить нашим детям не просто качественный, но и доступный досуг, чтобы они могли получать полезные для жизни навыки играючи, — отметил Евгений Нифантьев.

Александр Олешко добавил, что многие дети почти все свободное время проводят в виртуальном мире. И перед началом детских спектаклей, в которых он задействован, всегда находит время поговорить с родителями о проблеме.

— Это большая ловушка и беда, потому что взрослые сами за бешеные деньги покупают эту штуку, которая называется гаджет. Современный человек привык к тому, что вся информация, ответы на все вопросы в этих гаджетах. Зачем тогда тренировать память? Зачем покупать книги? А если эта штука вдруг у тебя ломается, значит, по сути, ломается твоя жизнь. Тебе становится некому задать вопрос. Я, например, принципиально езжу без навигатора, выбираю и прокладываю маршрут по картам. Так себя тренирую. Может быть, со стороны это выглядит старомодно, но говорят же: не ищи модное — ищи вечное. Я, безусловно, понимаю, что в XXI веке очень важно, когда у тебя весь мир в кармане. Но также важно, чтобы этот мир не забирал твою способность мыслить, анализировать, чувствовать и общаться, — поделился Александр Олешко.

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