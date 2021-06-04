Директор управляющей компании украл более 20 миллионов рублей в Подмосковье

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Директор двух управляющих компаний, а также два его пособника предстанут перед судом за растрату свыше 20 миллионов рублей в подмосковной Ивантеевке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в пятницу, 4 июня.

Уголовное дело в отношении подозреваемых возбудили после прокурорской проверки.

Следствие предполагает, что занимающий должность директора мужчина с января 2016 года по ноябрь 2018 года незаконно растратил деньги, которые находились на счетах управляющих организаций. Средства он переводил на расчетные счета аффилированных хозяйствующих субъектов. Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Помимо этого более 500 тысяч рублей горе-директор перевел на счет своей жены под видом заработной платы. При этом 80 тысяч рублей с расчетного счета управляющей компании были неправомерно удержаны в пользу негосударственных социальных фондов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что москвичка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей.

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