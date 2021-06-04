Дополнительную остановку для высадки из автобуса № 687 организуют с 5 июня
Россия, Москва, улица Маршала Василевского, 17 Карта всех событий
Дополнительную остановку для высадки из автобуса № 687 «Метро «Щукинская» организуют с 5 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 июня.
Автобус будет останавливаться около дома 17 по улице Маршала Василевского на остановке автобусов № 681 и п115, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить в Строгине в связи с ремонтом путей 5–6 июня.
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