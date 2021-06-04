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Дополнительную остановку для высадки из автобуса № 687 организуют с 5 июня
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дополнительную остановку для высадки из автобуса № 687 организуют с 5 июня

Иван Юминов

Транспорт
Россия, Москва, улица Маршала Василевского, 17 Карта всех событий

Дополнительную остановку для высадки из автобуса № 687 «Метро «Щукинская» организуют с 5 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 июня.

Автобус будет останавливаться около дома 17 по улице Маршала Василевского на остановке автобусов № 681 и п115, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить в Строгине в связи с ремонтом путей 5–6 июня.

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