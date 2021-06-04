Движение на участке Тверской улицы перекроют для смены асфальта 11–14 июня

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц полностью заменят асфальт по технологии укладки «единым ковром». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 4 июня.

— На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,5 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений, — рассказал заммэра.

Уточняется, что работы проведут с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня. Всего поменяют 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.

Последний раз на этом участке полотно меняли в 2017 году, а теперь из-за интенсивного движения там образовалась колейность, которая может привести к авариям. Поэтому асфальтовое покрытие решили поменять с помощью бесшовной технологии, что позволит сократить время проведения работ.

Ранее Бирюков рассказал о планах по благоустройству города.

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