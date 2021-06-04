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Захарова назвала список недружественных стран ответной мерой
Фото: roscongress / Елена Разина

Захарова назвала список недружественных стран ответной мерой

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

Список недружественных стран является ответной мерой на определенные действия государств, а не политическим инструментом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что у нее нет информации по поводу того, планируется ли расширение списка в ближайшее время.

— Этот список был не нашей самоцелью, это не была какая-то теоретическая наработка, которая вызревала, это не какой-то инструмент нашей в принципе политической деятельности, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Говоря о списке, Захарова назвала его ответом на действия, «которые мы характеризовали как недружественные со стороны ряда государств. Конкретный и четкий ответ».

Напомним, 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Ранее Мария Захарова перечислила обязательные условия для того, чтобы избежать попадания в список недружественных стран. По ее словам, для этого необходимы равноправный диалог, взаимное уважение и соблюдение закона.

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МИД РоссиисписокМария Захарова
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