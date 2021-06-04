Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошел в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу, 4 июня.

Отмечается, что на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировались около 680 тысяч человек, из которых 626 тысяч — выпускники 2021 года. Из-за пандемии коронавируса российские школьники сдавали экзамен в один из двух дней.

— В оба дня экзамен прошел в штатном рабочем режиме без существенных сбоев и нарушений. При проведении ЕГЭ соблюдались все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Охрана всех ППЭ и прилегающих территорий в дни экзамена была усилена, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Экзамен по русскому языку длился 3,5 часа, работа состояла из двух частей и содержит 27 заданий. Чтобы получить аттестат, требуется набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Претендующим на аттестат с отличием необходимо получить не меньше 70 баллов за данный экзамен и результат не ниже удовлетворительного по всем другим предметам ЕГЭ.

Напомним, резервный день для сдачи экзамена по русскому языку назначен на 8 июня, по математике — на 16 июня. Возможность воспользоваться резервными датами получат пропустившие основные дни по уважительной причине либо получившие неудовлетворительный результат.

В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ по всей России пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников.

Ранее Роскачество предостерегло выпускников от мошенничества с ответами на ЕГЭ.

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