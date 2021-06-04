Новое пожарное депо начали строить на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, вл163 Карта всех событий

Новое пожарное депо на четыре поста начали строить на северо-востоке Москвы. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 4 июня.

— Началось строительство нового пожарного депо с тренировочной башней, гидрантом и водоемом в районе Северный по адресу Дмитровское шоссе, владение 163. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что площадь депо составит 4360 квадратных метров. В нем разместят четыре пожарных автомобиля с отдельным боксом автомойки и ремонтным отсеком. Также планируется построить новую дорогу с выездом на Долгопрудненское шоссе.

Кроме того, для пожарных сделают учебно-спортивную зону с тренировочной пожарной башней и скалодромом. Также предусмотрена парковка на 15 автомобилей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что новый вход в Московский зоопарк достроят во второй половине 2021 года.

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