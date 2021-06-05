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«Уродливое изваяние»: памятник на могиле Галины Волчек накрыли брезентом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Уродливое изваяние»: памятник на могиле Галины Волчек накрыли брезентом

Юлия Курганова

Звезды

Актер Стас Садальский на своей странице в соцсети Instagram поблагодарил подписчиков за их многочисленные отклики на его пост о памятнике, который накануне появился на могиле покойного художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Артист уверен, что именно реакция в Сети привела к тому, что монумент спрятали под брезентом.

— Спасибо вам, мои друзья-подписчики, только благодаря вам, вашему отрицательному мнению в Instagram, этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит. Уродливое изваяние закрыли брезентом, — написал Садальский.

Актер показал накрытый брезентом памятник.

Ранее вид монумента удивил большинство пользователей. Многие посчитали памятник уродливым и высказали свое недоумение по поводу того, как такое могло произойти.

Напомним, худрук театра «Современник», актриса и режиссер Галина Волчек скончалась в декабре 2019 года, ей было 86 лет.

Ранее сообщалось, что родные Сенчиной не поставили памятник на ее могиле.

Читайте также: СМИ: За могилой Марины Голуб ухаживают сотрудники кладбища

Станислав СадальскийпамятникГалина Волчек
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