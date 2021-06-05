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Синоптик предупредил россиян об аномальном холоде и заморозках в ряде регионах
Фото: pixabay.com

Синоптик предупредил россиян об аномальном холоде и заморозках в ряде регионах

Юлия Курганова

Общество

В ближайшие дни в несколько российских регионов придут аномальный холод и заморозки. Об этом сообщил в пятницу, 4 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, ночные заморозки до 2-5 градусов мороза ожидаются в Башкирии, Томской, Челябинской, Новосибирской и Тюменской областях. Также аномально холодная погода наступит в Омской и Ростовской областях, в Краснодарском и Красноярском краях. Температура воздуха там будет на 3-5 градусов ниже нормы.

— Пятого числа низкие температуры днем, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае — плюс 12-16 градусов всего-навсего, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на юге страны такая погода сохранится до середины следующей недели, что повлияет на более позднее наступление купального сезона, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ветер до 32 метров в секунду может привести к энергетическим сбоям в регионах РФ.

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