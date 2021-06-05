Турагенты сообщили, что горящих туров в России не будет до осени

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Российские туристы останутся без горящих путевок до октября этого года. Об этом сообщили представители туристического бизнеса в России.

Они отметили, что отсутствие скидок на туры обусловлено закрытием заграничных направлений и большим спросом на российские курорты. Рассчитывать на небольшое снижение цен можно будет только в конце осени, когда наступит конец сезона и вода в море остынет. Однако резкого снижения цен на отечественных курортах «не будет ни при каких условиях», заявили эксперты.

По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, наоборот, в сфере туризма отмечается тенденция к дальнейшему росту цен.

Аналогичную информацию сообщил гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

— Наличие горящих туров в этом сезоне напрямую зависит от того, какие чартерные направления будут доступны для россиян. На данный момент наблюдается увеличение среднего чека из-за отсутствия массовых направлений и изменений в курсе валют, — сказал он.

В то же время эксперты сообщили, что в случае возобновления авиасообщения с Египтом, стоимость путевок в эту страну порадует россиян. Ожидается, что разница с Турцией будет почти 40 процентов. Это обусловлено тем, что в июле в Египте низкий сезон, сообщают «Известия».

Ранее туристам рассказали актуальную информацию о правилах пересечения российских границ.

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