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«Пошло»: пользователи возмутились откровенным фото дочери Урганта
Фото: instagram.com/e_ttg

«Пошло»: пользователи возмутились откровенным фото дочери Урганта

Юлия Курганова

Звезды

Приемная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась на своей странице в соцсети Instagram фото из метро в откровенном образе.

20-летняя звездная наследница опубликовала снимок, на котором попозировала, стоя спиной к фотографу на эскалаторе одной из станций нью-йоркского метро. Девушка снялась в мини-платье зеленого цвета, приподняв его подол, демонстрируя белое белье.

Большинство подписчиков Куталии не оценили ее публикацию, отметив, что фото слишком откровенно.

«Пошло. Стыдно перед родителями»; «Ванечку не хочется расстраивать, может, все же удалить?»; «Не думаю, что это красиво», — написали фолловеры.

Ранее в Сети раскритиковали образ Собчак на премии «Муз-ТВ».

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