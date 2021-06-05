Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море

Фото: pexels.com / Erik Karits

Новое газовое месторождение было обнаружено в водах Турции в Черном море. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров, — заявил глава государства.

По словам президента, общие запасы газа на шельфе составляют около 500 миллиардов кубометров. В 2020 году экипаж судна Fatih нашел 320 миллиардов кубометров газа на месторождении «Сакарья». Эта находка была признана крупнейшей в истории страны.

Ранее сообщалось о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока — 2».

Читайте также: Один человек погиб и семеро пропали в Китае при взрыве на угольной шахте