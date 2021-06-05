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Список книг для чтения летом составили для столичных школьников
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Список книг для чтения летом составили для столичных школьников

Виктория Родимкина

Город

Сотрудники библиотек Москвы выбрали 15 книг, которые подойдут для чтения на лето школьникам. Среди них повести современных писателей, классиков, а также познавательные издания о путешествиях, математике и освоении космоса.

Так, среди рекомендованных книг — «Асино лето» Тамары Михеевой. Писательница получила за эту повесть премию «Заветная мечта». В произведении рассказывается о девочке Прасковье, которая приехала в летний лагерь, где она знакомится с разными магическими существами.

Кроме того, в списке книг произведение «Марфа из Сосновки» Нины Павловой, главная героиня которой — свинка. Она живет в деревне с хозяйкой — добродушной старушкой Агриппиной Витаминовной. В книге описаны забавные случаи из жизни свинки.

В произведении «Анька М и Анька П» Татьяны Март речь пойдет о двух девочках, троюродных сестрах с одинаковыми именами, которые живут в двух столицах России — бывшей и настоящей. Читатели узнают много интересного про архитектуру Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в списке — «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет» Астрид Линдгрен, «Книга искателя приключений» Тедди Кина, сборник «Рассказы Волчка. Внутри что-то есть», «Животные-космонавты. Первые покорители космоса» Дарьи Чудной, «Все из-за мистера Террапта» Роба Буйе, «Здесь, в реальном мире» Сары Пеннипакер и «Аляска» Анны Вольтц.

Для детей постарше рекомендуют «Сиблингов» Ларисы Романовской, «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс, «Двух капитанов» Вениамина Каверина и «Миллион за теорему!» Елены Липатовой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее столичные библиотеки пригласили школьников на онлайн-программу летнего чтения.

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