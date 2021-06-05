Список книг для чтения летом составили для столичных школьников

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Сотрудники библиотек Москвы выбрали 15 книг, которые подойдут для чтения на лето школьникам. Среди них повести современных писателей, классиков, а также познавательные издания о путешествиях, математике и освоении космоса.

Так, среди рекомендованных книг — «Асино лето» Тамары Михеевой. Писательница получила за эту повесть премию «Заветная мечта». В произведении рассказывается о девочке Прасковье, которая приехала в летний лагерь, где она знакомится с разными магическими существами.

Кроме того, в списке книг произведение «Марфа из Сосновки» Нины Павловой, главная героиня которой — свинка. Она живет в деревне с хозяйкой — добродушной старушкой Агриппиной Витаминовной. В книге описаны забавные случаи из жизни свинки.

В произведении «Анька М и Анька П» Татьяны Март речь пойдет о двух девочках, троюродных сестрах с одинаковыми именами, которые живут в двух столицах России — бывшей и настоящей. Читатели узнают много интересного про архитектуру Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в списке — «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет» Астрид Линдгрен, «Книга искателя приключений» Тедди Кина, сборник «Рассказы Волчка. Внутри что-то есть», «Животные-космонавты. Первые покорители космоса» Дарьи Чудной, «Все из-за мистера Террапта» Роба Буйе, «Здесь, в реальном мире» Сары Пеннипакер и «Аляска» Анны Вольтц.

Для детей постарше рекомендуют «Сиблингов» Ларисы Романовской, «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс, «Двух капитанов» Вениамина Каверина и «Миллион за теорему!» Елены Липатовой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее столичные библиотеки пригласили школьников на онлайн-программу летнего чтения.

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