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Еще 2180 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 2180 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

Еще 2180 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в субботу, 5 июня.

Так, число пациентов, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 074 605.

За сутки в Москве подтвердили 2897 новых случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки 1245 человек, скончались 56 пациентов.

Еще 2180 человек вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

За все время пандемии в столице зарегистрировали 1 195 071 случай инфекции.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы опечатали фитнес-клуб за нарушение мер против COVID-19.

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