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Песков объяснил, когда в России стартует вакцинация иностранцев
Фото: Администрация президента РФ

Песков объяснил, когда в России стартует вакцинация иностранцев

Анастасия Волоснова

Здоровье

Иностранцев в России начнут вакцинировать от COVID-19 в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 4 июня.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев на территории России. По мнению главы государства, отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, что позволит иностранным гражданам приезжать в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

По словам Пескова, проект вакцинации иностранцев могут запустить за несколько месяцев.

— Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину, — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее глава Минздрава РФ объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев.

В ходе ПМЭФ Путин также заявил, что политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны.

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