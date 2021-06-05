Эксперт сказал о причинах и последствиях отказа ФНБ от доллара

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Причиной отказа от доллара в резервах Фонда национального благосостояния (ФНБ) заключается в рисках санкций. Доллар же как был мировой резервной валютой, так ей и остается, сказал в беседе с «Вечерней Москвой» независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

— Политика дедолларизации, отхода от доллара как Центральным банком, так и Минфином началась некоторое время назад. В ФНБ поэтому решили от него отказаться. Впрочем, на россиянах это никак не скажется, валютный баланс на локальном рынке нарушен не будет. К тому же доллар остается в резервах Центрального банка, хоть меньше, чем раньше, — объяснил эксперт.

На рубль фактор отказа от доллара со стороны одного из важнейших государственных фондов, безусловно, влияет положительно, уверен аналитик. Однако это не самая главная причина оптимизма. Рубль в первую очередь слаб из-за геополитических рисков.

Так что, в большей степени укреплению российской национальной валюты способствует снижение напряженности на внешних контурах — в частности, подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве. Кроме того, положительное влияние оказывают высокая стоимость нефти и вероятность повышения ключевой ставки, заключил Егоров.

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