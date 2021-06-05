Диетолог Рахманова объяснила, как распознать непереносимость глютена

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Диетолог Евгения Рахманова объяснила, по каким признакам можно заподозрить у себя непереносимость глютена, о наличии которой некоторые люди могут даже не догадываться.

Заболевание, связанное с непереносимостью белка некоторых злаковых культур, называется целиакией.

По словам специалиста, глютен можно найти не только в пшеничной муке и ее компонентах. Его часто используют в сосисках, колбасах, консервах, а также в соусах, молочных продуктах и в растворимом кофе как стабилизатор и связующий элемент.

Рахманова отметила, что целиакия может проявляться по-разному. На нее могут указывать кожные высыпания, слабость, головные боли, проблемы с дыханием, а также изжога, гастрит, синдром раздраженного кишечника и неприятные ощущения в мышцах и суставах.

При этом реакция на употребление глютена может проявиться как в первые минуты после употребления продукта, так и через несколько дней.

При появлении неприятных симптомов врач порекомендовала проанализировать пищу и скорость наступления реакции.

— При вдыхании аллергенов, например, при контакте с мукой, могут появляться признаки астмы в виде сухого кашля. Бывает, что после каждого употребления глютенсодержащего продукта возникает тошнота, вздутие и резкая боль в животе, — цитирует эксперта Пятый канал.

Диетолог обратила внимание, что поставить окончательный диагноз целиакии может только специалист-аллерголог после сдачи анализов.

Она рассказала, что существует анализ крови на антитела к группам белков, вызывающих целиакию. Окончательно определить непереносимость глютена можно при помощи биопсии слизистой тонкого кишечника.

Рахманова добавила, что в период сдачи анализов нельзя исключать из рациона продукты с глютеном, иначе их результаты будут неверными.

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