Музей современной истории пригласил на театральные читки «Живая история»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей современной истории России до 26 июня в рамках выставочного проекта «Страна мечтателей — страна героев» приглашает посетителей принять участие в цикле театральных читок «Живая история».

В субботу, 12 июня, гости музея станут участниками программы «Научные достижения СССР». Советский Союз славился научными достижениями, признанными во всем мире. Эхо прошлых открытий напрямую повлияло на нашу современную жизнь.

В литературно-музыкальной композиции зрители увидят следующие произведения: «Бомба от барона» Сергея Лескова, «Памяти Гагарина» Александра Твардовского, «И на Марсе будут яблони цвести» Евгения Долматовского, «Сергей Павлович Королев. Жизнь и необыкновенная судьба» Михаила Реброва, а также отрывки из фильма «Дорога к звездам».

Через неделю, 19 июня, темой программы станет «Безоблачное детство». Зрители увидят литературно-музыкальную композицию по мотивам следующих произведений: Николай Носов «Нужно ли называть своих родителей предками и конями и о других подобных вопросах»; Виктор Драгунский «Заколдованная буква», «Бы» («Денискины рассказы»); Сергей Михалков «Прививка», «36,5», «Школа»; Агния Барто «Я лежу болею»; Майя Фролова «Люба» и Владимир Тендряков «Весенние перевертыши». Кроме того, прозвучат песни «Прекрасное далеко» и «Товарищ Песня»

Тема встречи 26 июня — «В СССР любовь была большая, но чистая». В литературно-музыкальной композиции зрители увидят произведения Василия Шукшина «Степкина любовь»; Тимура Кибирова «Баллада о солнечном ливне», «Под пение сестер Лисициан», «Лифт проехал за стенкою где-то»; Юрия Трифонова «Московские повести»; Николая Эрдмана «Самоубийца» и Евгения Евтушенко «Любимая, спи».

По окончании читок пройдут бесплатные экскурсии по выставке.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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