Экологи начали исследование почв в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице начался экологический мониторинг почв, его проводят специалисты Мосэкомониторинга. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Постоянный мониторинг почв происходит на 1333 площадках в столице. Ежегодно экологи обследуют состояние земли примерно на 300 из них.

— Площадки наблюдения расположены по всему городу, включая Новую Москву, в общественных, жилых, производственных зонах, зонах ООПТ (особо охраняемые природные территории России — прим. «ВМ»), природных и озелененных территорий, транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется изучению природных почв на фоновых территориях, — говорится в сообщении.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пробы почв отбираются по строгим стандартам «методом конверта». Данный способ позволяет получить объединенную пробу со всего обследуемого участка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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