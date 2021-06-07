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Роман Романенко взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове
Фото: Иван Степанов

Роман Романенко взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове

Павел Гриднев

Общество

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко обсудил с жителями микрорайона на улице Знаменские Садки возможность создания в Северном Бутове спортивно-досугового центра.

Во втором микрорайоне Северного Бутова нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения. На сложную ситуацию, связанную с занятостью детей во внеурочное время, местные жители пожаловались депутату Госдумы.

— Детям необходим организованный досуг. Это не подлежит обсуждению. Спорт, танцы, художественные кружки, прикладное творчество — детей нужно этим увлекать, чтобы они не попали под дурное влияние улицы или не просиживали часами в интернете, — подчеркнул Роман Романенко.

Он отметил, что на улице Знаменские Садки есть большое здание, в котором раньше располагалась прачечная. Оно давно никем не используется и требует капитального ремонта. Если удастся решить финансовую сторону вопроса, то после ремонта помещения будут отданы под нужды досугового центра.

В настоящее время работающие с Романом Романенко волонтеры собирают подписи местных жителей в поддержку этой инициативы. Уже более тысячи голосов отдано за проект. Предполагается, что в здании расположится филиал центра культуры и досуга «Эврика-Бутово». Как сообщила директор учреждения Марина Кошкина, его деятельность ориентирована не только на всестороннее развитие молодого поколения, но и на проект «Московское долголетие».

— Здание бывшей прачечной идеально нам подходит площадью и локацией. Размещение нашего центра там позволит юным и пожилым жителям ближайших домов и соседних микрорайонов посещать бесплатные кружки и спортивные секции вблизи от дома, — подчеркнула Кошкина.

активный досуг
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