Астролог объяснила, в какой день недели не стоит ругаться с близкими

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Лунное затмение уже позади, однако впереди — солнечное. Планы людей на жизнь могли быть скорректированы внешними обстоятельствами, однако все перипетии жизни идут без неожиданностей и неприятных сюрпризов. Астролог Яна Ваганова рассказала о том, что интересного ожидает людей в ближайшем будущем.

7 июня

Этот понедельник является неуравновешенным днем. Движения захочется некоей вредности, горчинке внутри или, иными словами, «ложке дегтя». Людей будет переполнять энтузиазм, однако это придется по душе далеко не всем. Чтобы не возникало конфликтов на ровном месте, лучше всего медитировать. В этот день можно начать избавляться от какой-либо вредной привычки.

8 июня

Те, кто не успел испортить отношения с близкими в понедельник, рискуют сделать это во вторник. Шансы увеличиваются вдвое. Не стоит в этот день принимать важных решений, так как велик риск все испортить. Не будет радовать в этот день творчество. Удачу принесет любое взаимодействие с огнем, начиная от приготовления пищи до растопки бани.

9 июня

Это день накануне солнечного затмения. Поэтому вероятна перегрузка нервной и сердечно-сосудистых систем. Астролог не советует до затмения нагружать себя и близких выяснением отношений, важными делами. Лучше всего настроиться на отдых, по возможности отменить все физические упражнения, дальние поездки и принудительные разборки.

10 июня

В четверг могут случаться неожиданности. Окружающие могут проявлять неадекватность. Да и сам человек может удивлять и шокировать всех разной информацией. Если 10 июня проявлять меньше активности, то можно наломать меньше дров. Удачу сулит завершение дел, которые были давно начаты.

11 июня

День обещает быть неплохим. Главное — быть внимательным и аккуратным. На другой день лучше всего перенести поездки и путешествия. Не стоит в этот день играть свадьбы. Желательно в пятницу вообще ничего не начинать. Все это рискует обернуться слезами, а не улыбками. 11 июня — благоприятное время для хирургических вмешательств и слез радости, отмечает ФАН.

12 июня

Энергия первого выходного дня на текущей неделе будет непредсказуемой. Как бы хорошо человек не планировал все, лучше всего быть готовым к сюрпризам, которые ему принесут окружающие. Не стоит в субботу слишком активничать. Лучше всего заняться размеренными делами и мелкой работой. Удачу принесет способность радоваться всему происходящему.

13 июня

Воскресенье станет позитивным временем. Этот день благоприятствует свободе и раскрепощению. 13 июня можно заняться благотворительностью, волонтерством и окружить заботой своих близких. Также важно обратить внимание на собственное самочувствие. Лучше всего употреблять здоровую и сбалансированную пищу. Удачу принесет поиск чего-то потерянного. Речь идет не только о вещах.

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