Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали почти на 17 миллионов рублей за несданный COVID-тест

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 1 августа 2020 года москвичей, которые не внесли результаты ПЦР-тестов на коронавирус на сайт госуслуг после возвращения из-за рубежа, оштрафовали на сумму 16 миллионов 974 тысячи рублей. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты ведомства составили 3622 протокола об административных правонарушениях. Московские суды рассмотрели уже 1343 дела. По остальным эпизодам даты судебных заседаний назначены.

За нарушение законодательства в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия начисляется штраф до 40 тысяч рублей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург рассказал о мечте разработать единую всемирную вакцину против COVID