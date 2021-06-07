Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Две новые площадки для выгула собак появились на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Две новые площадки для выгула собак появились на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Животные
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 183к2 Карта всех событий

Две новые площадки для выгула собак открыли в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказала глава инициативной группы «Собачка+» Татьяна Ланская.

По ее словам, площадки находятся неподалеку от дома по адресу Волгоградский проспект, дом 183, корпус 2. Еще одна площадка появилась рядом с домом 1 в Ферганском проезде.

Ланская добавила, что в ближайшее время авторы проекта определят кураторов, которые будут следить за состоянием площадок. На ночь их будут закрывать. Всем владельцам питомцев раздадут ключи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Крокодила и 21 змею передадут в Кострому из Центра реабилитации диких животных Москвы

собакиМоскваплощадки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте