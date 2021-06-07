Две новые площадки для выгула собак появились на востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 183к2 Карта всех событий

Две новые площадки для выгула собак открыли в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказала глава инициативной группы «Собачка+» Татьяна Ланская.

По ее словам, площадки находятся неподалеку от дома по адресу Волгоградский проспект, дом 183, корпус 2. Еще одна площадка появилась рядом с домом 1 в Ферганском проезде.

Ланская добавила, что в ближайшее время авторы проекта определят кураторов, которые будут следить за состоянием площадок. На ночь их будут закрывать. Всем владельцам питомцев раздадут ключи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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