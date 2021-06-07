СМИ: СБУ не признает задержание своего агента в России
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности.
— Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа, — приводит слова пресс-секретаря службы Артема Дехтяренко РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб Алексея Семеняку и выдворили его из России.
По данным ведомства, гражданин Украины осуществлял на территории России разведывательно-подрывную деятельность, однако не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ. В ФСБ пресекли деятельность Семеняки.
У украинского агента изъяли персональные электронные средства с сообщениями от сотрудников СБУ. В частности, было зафиксировано обсуждение действий, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересов Российской Федерации».
Читайте также: Бойко рассказал о местонахождении обвиняемых в госизмене Медведчука и Козака