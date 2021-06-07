СМИ: СБУ не признает задержание своего агента в России

Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности.

— Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа, — приводит слова пресс-секретаря службы Артема Дехтяренко РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб Алексея Семеняку и выдворили его из России.

По данным ведомства, гражданин Украины осуществлял на территории России разведывательно-подрывную деятельность, однако не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ. В ФСБ пресекли деятельность Семеняки.

У украинского агента изъяли персональные электронные средства с сообщениями от сотрудников СБУ. В частности, было зафиксировано обсуждение действий, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересов Российской Федерации».

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