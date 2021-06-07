СК начал проверку по факту травмирования мужчины при падении дерева в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Рочдельская улица Карта всех событий

Следователи начали проверку по факту травмирования мужчины при падении дерева в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 7 июня возле жилого дома на улице Рочдельской из-за шквалистого ветра на автомобиль упало дерево. В этот момент в машине находился мужчина 1989 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Злоумышленник ударил и обворовал пожилую женщину в Гороховском переулке в Москве