Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК начал проверку по факту травмирования мужчины при падении дерева в Москве
Фото: СК РФ

СК начал проверку по факту травмирования мужчины при падении дерева в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рочдельская улица Карта всех событий

Следователи начали проверку по факту травмирования мужчины при падении дерева в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 7 июня возле жилого дома на улице Рочдельской из-за шквалистого ветра на автомобиль упало дерево. В этот момент в машине находился мужчина 1989 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Злоумышленник ударил и обворовал пожилую женщину в Гороховском переулке в Москве

проверкаСК по Москвепадение дерева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте