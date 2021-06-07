Иран выплатил часть компенсаций родственникам погибших при крушении украинского Boeing

Ранее представитель тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни подтвердил факт падения лайнера, на борту которого было 167 пассажиров / @Iranian_RCS / Фотография из Twitter

Некоторые родственники погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране получили свои денежные компенсации. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.

По его словам, суммы выплат увеличились по сравнению с теми компенсациями, которые Иран изначально должен был выплатить в соответствии с международными обязательствами. Теперь правительство страны должно выплатить родственникам каждого погибшего по 150 тысяч долларов.

Бахарванд отметил, что в ходе переговоров с Украиной стороны обсудили основные вопросы, связанные с катастрофой. В настоящее время иранские судьи занимаются изучением дела. В случае, если вина определенных лиц будет доказана, в отношении нарушителей будут применены соответствующие правовые меры, следует из видеозаявления посольства Ирана в Twitter.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, в свою очередь, выразил сомнения по факту авиакатастрофы. Он подчеркнул, что украинская сторона так и не получила подтверждения о начале судебного процесса, пишет ТАСС.

Напомним, утром 8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев.

По информации Министерства иностранных дел Украины, жертвами катастрофы стали: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре гражданина Афганистана и по три гражданина Великобритании и Германии. Россиян на борту не было. Тела погибших были направлены в управление судебно-медицинской экспертизы для анализа ДНК.

11 января Тегеран признал, что украинский Boeing 737 был принят за «вражеский объект» и сбит по ошибке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за сбитый Boeing 737. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде во время пресс-конференции после сообщения о причинах крушения украинского лайнера. Он также подчеркнул, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

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