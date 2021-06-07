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«Это недопустимо для любого артиста»: Соседов осудил выступление пьяного Глеба Самойлова
Фото: Youtube / 60 минут

«Это недопустимо для любого артиста»: Соседов осудил выступление пьяного Глеба Самойлова

Руслан Давлетшин

Звезды

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов считает, что артист, певец или музыкант не имеют права выходить на сцену в нетрезвом состоянии. Такое мнение эксперт высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», оценивая инцидент с бывшим солистом группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым во Владимирской области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Самойлов вышел на сцену, едва держась на ногах, и не смог исполнить песню, сорвав концерт. В ответ собравшиеся на мероприятии зрители недовольно гудели.

— История стара как мир. И актеры пьяные выходили на сцену, и певцы. Но это недопустимо — кто бы ни был. Да, это является пороком творческой среды, и историй таких — сотни. Только то, что мы говорим об этом, ничего не изменит. Сейчас публика должна сама сделать для себя вывод: не ходить на концерты таких исполнителей. А как иначе, если не бойкотировать? — заявил Сергей Соседов.

По его словам, если видно, что артист в неадекватном и нетрезвом состоянии, люди имеют право вызвать полицию и потребовать проведение медицинского освидетельствования выступающего. А если еще за концерт уплачены деньги, то нужно потребовать их возврата, добавил собеседник «ВМ».

Впрочем, Соседов не исключил, что кому-то нравятся и пьяные артисты. Такой расклад музыкальный критик тоже допускает.

Инцидент во Владимирской области также прокомментировал и старший брат Глеба Самойлова — Вадим. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» он допустил, что его родственник выпил немного лишнего, и отметил, что зритель сам решит, ходить или не ходить на следующее выступление артиста.

С точки зрения Вадима Самойлова, здесь не произошел «какой-то особый случай».

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