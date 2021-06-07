«Ей 10 месяцев»: Зудина впервые рассказала, что стала бабушкой

Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Актриса Марина Зудина редко делится подробностями личной жизни, также она предпочитает не рассказывать о детях от Олега Табакова: 25-летнем сыне Павле и 14-летней Марии. Но журналисты узнали, что наследник успел стать отцом еще в прошлом году, и артистка решила сама сообщить эту информацию подписчикам на своей странице в соцсети Instagram, чтобы избежать сплетен.

Последние пять лет Павла видели с молодой актрисой Софьей Синицыной. В августе 2020 году у нее родилась дочка. И только теперь выяснилось, что девочка рождена от сына Табакова. Сначала никто из семьи не комментировал это известие. Но потом актер признался, что не живет с дочкой. Зудина подтвердила, что стала бабушкой, и объяснила, почему они скрывали от всех малышку.

Знаменитость поделилась снимком, сделанным в храме. В кадре Павла обнимает его сестра, при этом он выглядит очень счастливым.

— Это мои дети Павел и Мария! Я их очень люблю! И мы все уважаем личное пространство друг друга! Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все, — написала Зудина.

Фанаты принялись поздравлять актрису. Многие отметили, что она молодая и красивая бабушка.

«Еще один чудесный день в вашей жизни! Счастья девочке, благополучия все вашей семье»; «Как прекрасно, какая хорошая новость, рады за Павла и вас»; «Какое прекрасное и радостное событие!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее вдова Табакова прокомментировала обвинения Антоненко в адрес мужа.

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