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Врач сообщил неожиданный предвестник смертельной болезни 
Фото: Pixabay

Врач сообщил неожиданный предвестник смертельной болезни 

Юлия Курганова

Здоровье

Чрезмерное потоотделение во время ночного сна может указывать на смертельные заболевания. Об этом рассказал член Федерального совета Ассоциации врачей общей практики Германии Йенс Вагенкнехт.

— Обильное потение может свидетельствовать о хронических воспалениях или опухолях. Причины регулярного ночного потоотделения можно легко выяснить с помощью медицинского обследования и, при необходимости, анализа крови, — сообщил он.

Медик отметил, что регулярное потоотделение не всегда является предвестником серьезных болезней. Причинами могут быть неправильное питание, употребление спиртных напитков перед сном и, наконец, слишком теплая пижама или одеяло.

Вагенкнехт добавил, что при нарушении выделительных процессов необходимо обратиться к врачу и выяснить причину этого, передает портал Focus.de.

Ранее эксперт рассказал, с какой частотой нужно стирать домашнюю пижаму.

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