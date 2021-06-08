Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 29 миллионов случаев коронавируса выявили в Индии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти 29 миллионов случаев коронавируса выявили в Индии

Анастасия Волоснова

В мире

В Индии число пациентов с коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 28,99 миллиона человек. Об этом рассказал минздрав страны во вторник, 8 июня.

Всего за время пандемии в Индии вылечились более 27,3 миллиона человек, скончались более 351 тысячи человек. В настоящее время лечение от COVID-19 проходят порядка 1,3 миллиона жителей Индии.

За последние сутки в стране выявили 86,4 тысячи новых случаев коронавируса. Прирост пациентов с COVID-19 впервые за 61 день составил меньше 100 тысяч человек. Специалисты отмечают, что число новых случаев коронавируса также не превышает 200 тысяч в сутки, из-за чего можно надеяться на спад второй волны коронавируса.

В настоящее время в Индии от COVID-19 вакцинировались порядка 235 миллионов человек, что составляет более 17 процентов населения, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 173 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава ВОЗ предупредил о катастрофических последствиях при отмене ограничений по COVID-19

Индиякоронавируспандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте