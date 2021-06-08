Почти 29 миллионов случаев коронавируса выявили в Индии

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В Индии число пациентов с коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 28,99 миллиона человек. Об этом рассказал минздрав страны во вторник, 8 июня.

Всего за время пандемии в Индии вылечились более 27,3 миллиона человек, скончались более 351 тысячи человек. В настоящее время лечение от COVID-19 проходят порядка 1,3 миллиона жителей Индии.

За последние сутки в стране выявили 86,4 тысячи новых случаев коронавируса. Прирост пациентов с COVID-19 впервые за 61 день составил меньше 100 тысяч человек. Специалисты отмечают, что число новых случаев коронавируса также не превышает 200 тысяч в сутки, из-за чего можно надеяться на спад второй волны коронавируса.

В настоящее время в Индии от COVID-19 вакцинировались порядка 235 миллионов человек, что составляет более 17 процентов населения, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 173 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире.

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