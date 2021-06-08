Фитотерапевт предупредил об опасности морковного сока

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Фитотерапевт Сергей Турищев рассказал, что регулярное употребление морковного сока может спровоцировать развитие так называемой доброкачественной желтухи.

Специалист объяснил, что из-за того, что каротин накапливается в клетках,человек желтеет.

По словам Турищева, что в истории медицины описываются случаи летального исхода, связанного с этим симптомом.

— У меня в отделении лежала раз девочка, которая увлекалась, пила все время морковный сок и вся желтая поступила. Ну, ничего, отмена — и все потом восстанавливается, — рассказал врач «Звезде».

Он добавил, что это касается не только морковного сока, но и любых растений. Если их употреблять неправильно или злоупотреблять ими, они могут навредить организму.

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