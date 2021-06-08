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Фитотерапевт предупредил об опасности морковного сока
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Фитотерапевт предупредил об опасности морковного сока

Анастасия Колоскова

Здоровье

Фитотерапевт Сергей Турищев рассказал, что регулярное употребление морковного сока может спровоцировать развитие так называемой доброкачественной желтухи.

Специалист объяснил, что из-за того, что каротин накапливается в клетках,человек желтеет.

По словам Турищева, что в истории медицины описываются случаи летального исхода, связанного с этим симптомом.

— У меня в отделении лежала раз девочка, которая увлекалась, пила все время морковный сок и вся желтая поступила. Ну, ничего, отмена — и все потом восстанавливается, — рассказал врач «Звезде».

Он добавил, что это касается не только морковного сока, но и любых растений. Если их употреблять неправильно или злоупотреблять ими, они могут навредить организму.

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