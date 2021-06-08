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Режим угрозы ЧС объявили на Камчатке
Фото: pixabay.com/ru

Режим угрозы ЧС объявили на Камчатке

Анастасия Волоснова

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Пенжинском районе Камчатского края, который является самым северным в регионе. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС во вторник, 8 июня.

В ведомстве уточнили, что режим ЧС ввели из-за непростой паводковой обстановки.

— На настоящий момент из-за активного снеготаяния и прошедших дождей значительно повысились уровни воды в двух реках — Пенжина и Энычаваям. Частично подтоплены села Слаутное, Аянка и Таловка, — говорится в сообщении.

В настоящее время уровень воды в реке Пенжина у села Слаутного составляет 937 сантиметров при уровне неблагоприятного явления в 910 сантиметров. В районе затопило 23 придомовые территории, а также котельную, вертолетную площадку и другие объекты.

Вода в реке Пенжина у села Аянка поднялась до уровня 908 сантиметров, что на более чем 100 сантиметров выше уровня неблагоприятного явления. Из-за паводков в районе села подтопило шесть придомовых территорий.

Кроме того, в окрестностях села Таловка были подтоплены 11 приусадебных участков. Уровень воды в реке Энычаваям составил 359 сантиметров.

В МЧС добавили, что в селах Слаутном, Аянке и Каменском организовали пункты временного размещения, которые находятся в готовности. При этом на данный момент обстановка не требует эвакуации жителей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупный пожар на складе в подмосковной Коломне ликвидировали.

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