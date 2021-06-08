«Красивая девушка была»: Милас показала, как выглядела до превращения в пацанку

Фото: instagram.com/official_milas

Звезда шоу «Пацанки» и экс-ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас опубликовала в Instagram-аккаунте архивные фото из школьной жизни.

Снимки датированы 2013 годом. На них Милас с длинными светлыми волосами позирует в школьной форме рядом с одноклассниками.

Подписчики единодушно отметили, что Милас на снимках выглядит очень женственно, в ней сложно узнать будущую участницу проекта о пацанках.

«Какая красивая девушка была»; «Девочка-принцесса, девочка-загляденье»; «Ну классная же была»; «Какая хорошенькая была»: «В какой момент Ксения превратилась в Милас? Что произошло?» — написали фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, в мае вокруг имени Милас разразился скандал. Девушку задержала полиция за поножовщину. На вечеринке у диджея Яны Бородиной с одной гостьей у Милас произошел конфликт. В результате Ксения нанесла ей несколько ножевых ранений, в том числе в область спины. В отношении Милас возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», позже ее отпустили из полиции под подписку о явке.

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