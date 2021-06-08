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Илья Авербух высказался о разнице в возрасте с Арзамасовой
Фото: instagram/liza_arzamasova

Илья Авербух высказался о разнице в возрасте с Арзамасовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух спокойно относится к разнице в 22 года со своей женой — актрисой Лизой Арзамасовой. Об этом хореограф заявил в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

— Это вообще несерьезно. Мы живем в обществе, где правят соцсети и очень быстро до людей долетает информация. Все по-новому кругу проходит. Важнее твоего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно, — пояснил свою позицию спортсмен.

Он подчеркнул, что они с Арзамасовой не стремятся занимать своими персонами время общественности. Они не хотят, чтобы информация вокруг их семьи додумывалась, поэтому сами сообщают о важных в их жизни событиях.

— Мы сказали, что вместе. Потом расписались и стали мужем и женой. Потом сказали, что ждем нашего первенца, — отметил Авербух.

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в 2020 году. О беременности актрисы звездная пара объявила в апреле. Для нее это будет первый ребенок, у 48-летнего Авербуха есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее беременная Лиза Арзамасова показала, как проводит свободное время.

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Илья АвербухЛиза Арзамасоваотношения
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