«Зоопап» и «Папа-школа»: как в Дарвиновском музее пройдет День отца

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Государственный Дарвиновский музей 19 июня приглашает москвичей и гостей столицы отметить Международный день отца. В программе праздника — игры, квесты, экскурсии, мастер-классы.

В игре-соревновании «Папа-школа» дружным семейным командам предстоит «отучиться» восемь уроков, где нужно будет проявить не только эрудицию и смекалку, но и владение полезными умениями и навыками.

По залам музея с квестом «Зоопап» можно совершить познавательное путешествие и найти самых заботливых пап в мире животных. А на эксклюзивной экскурсии «Отцы — молодцы» — воочию увидеть самых примерных пап из мира животных.

Самые юные гости музея приглашаются в «Игротеку», а ребята постарше — принять участие в игре «Папы — архитекторы в мире животных». Каждый ребенок в творческой мастерской «Веселый зоопарк» сможет изготовить подарок-сюрприз для папы.

Кроме того, в музее проходит выставка «Отцы и дети», которая рассказывает, как конфликт поколений разрешается в семьях животных, и показывает, что происходит, когда подросшие детеныши стоят на пороге самостоятельной жизни.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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