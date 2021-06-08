Режим повышенной готовности ввели под Санкт-Петербургом

Фото: МЧС РФ

Режим повышенной готовности ввели в поселке Кузьмолово Ленинградской области из-за смены собственника у объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность. Об этом рассказал вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин во вторник, 8 июня.

Он уточнил, что объект будут передавать от одного ведомства другому. Специалисты контролируют обстановку, используя датчики мониторинга радиационного фона.

По словам Ильина, эксперты не зафиксировали превышений радиационного фона.

— Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно, — подчеркнул Ильин.

На территории поселка Кузьмолово находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия». Оно занимается производством детекторов радиационного контроля, твердых источников кислорода и других продуктов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что режим угрозы ЧС объявили на Камчатке.

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