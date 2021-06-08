Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказал, как безопасно оформить заем под материнский капитал в КПК
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперт рассказал, как безопасно оформить заем под материнский капитал в КПК

Юлия Евграфова

Финансы

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) контролируются Центробанком России. Отличительной особенностью такого займа с использованием материнского капитала являются его размер и срок. Часто «ширмой кооператива» пользуются мошенники, поэтому россиянам стоит учесть несколько моментов. Об этом «ВМ» рассказал эксперт по финансам Алексей Лашко.

— Кооперативы обычно работают с сегментом клиентов, которые неинтересны банкам: с неофициальным или низким доходом, испорченной кредитной историей или низкой стоимостью приобретаемой недвижимости. Поэтому займы КПК выдают ровно на сумму остатка средств на материнский капитал или чуть больше — на срок от трех месяцев до четырех лет. Чтобы обезопасить себя от мошенников, лучше позвонить и пообщаться с менеджером. Иногда достаточно одного вопроса: «Вы обналичиваете материнский капитал?». Если ответ — да, то с большой долей вероятности на проводе жулики, — пояснил эксперт.

По словам Лашко, если менеджеры не называют условия работы, стоимость услуг или процентную ставку, срок получения денежных средств — все это признаки недобросовестного кредитора. Приличным компаниям нечего скрывать, поэтому все будет предельно точно и ясно, пояснил он.

Второе правило для россиян — им следует внимательнее изучать условия предоставления займа. Как уточнил основатель финансовой компании, при использовании материнского капитала деньги, которые предоставляются по договору займа, имеют целевой характер. Например, расчет с продавцом за квартиру или покупка строительных материалов.

Если выставлены дополнительные условия, сказал собеседник «ВМ», то это повод насторожиться. Например, просят перевести полученные денежные средства на сторонние счета, сдать банковскую карточку «на хранение». Иногда бывает, что продавца недвижимости обязывают оформить «вклад» на время, пока Пенсионный фонд не оплатит заем. Все это признаки недобросовестной компании, соглашаться на подобное нельзя, заключил специалист.

Читайте также: Россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенников при «приеме на работу»

эксклюзивсоветы специалистазаймы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте