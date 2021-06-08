Эксперт рассказал, как безопасно оформить заем под материнский капитал в КПК

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Кредитные потребительские кооперативы (КПК) контролируются Центробанком России. Отличительной особенностью такого займа с использованием материнского капитала являются его размер и срок. Часто «ширмой кооператива» пользуются мошенники, поэтому россиянам стоит учесть несколько моментов. Об этом «ВМ» рассказал эксперт по финансам Алексей Лашко.

— Кооперативы обычно работают с сегментом клиентов, которые неинтересны банкам: с неофициальным или низким доходом, испорченной кредитной историей или низкой стоимостью приобретаемой недвижимости. Поэтому займы КПК выдают ровно на сумму остатка средств на материнский капитал или чуть больше — на срок от трех месяцев до четырех лет. Чтобы обезопасить себя от мошенников, лучше позвонить и пообщаться с менеджером. Иногда достаточно одного вопроса: «Вы обналичиваете материнский капитал?». Если ответ — да, то с большой долей вероятности на проводе жулики, — пояснил эксперт.

По словам Лашко, если менеджеры не называют условия работы, стоимость услуг или процентную ставку, срок получения денежных средств — все это признаки недобросовестного кредитора. Приличным компаниям нечего скрывать, поэтому все будет предельно точно и ясно, пояснил он.

Второе правило для россиян — им следует внимательнее изучать условия предоставления займа. Как уточнил основатель финансовой компании, при использовании материнского капитала деньги, которые предоставляются по договору займа, имеют целевой характер. Например, расчет с продавцом за квартиру или покупка строительных материалов.

Если выставлены дополнительные условия, сказал собеседник «ВМ», то это повод насторожиться. Например, просят перевести полученные денежные средства на сторонние счета, сдать банковскую карточку «на хранение». Иногда бывает, что продавца недвижимости обязывают оформить «вклад» на время, пока Пенсионный фонд не оплатит заем. Все это признаки недобросовестной компании, соглашаться на подобное нельзя, заключил специалист.

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