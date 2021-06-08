Москвичку обманули в ювелирном магазине почти на 167 тысяч рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Воронцовская улица, 2/10с1 Карта всех событий

Москвичка купила драгоценности, а позже узнала, что продавец ее обманул. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась жительница столицы. Она рассказала, что купила бриллиантовые серьги и кольцо в ювелирном магазине на Воронцовской улице. В какой-то момент ей показалось, что драгоценные камни в приобретенных ей украшениях облагороженные (это камни, обработанные еще каким-то образом, кроме огранки. Например, улучшение цвета или чистоты — прим. «ВМ»).

После этого она решила отправить украшения на геммологическую экспертизу. Последняя подтвердила подозрение москвички. При этом во время покупки продавец уверял ее, что камни не подвергались обработке.

Обманутая покупательница вновь вернулась в магазин, желая вернуть купленное и получить свои деньги назад. Однако получила отказ.

По словам потерпевшей, ей нанесен материальный ущерб почти на 167 тысяч рублей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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